Британский дипломат заявил о провале антироссийских санкций

Британский дипломат: надо признать, что антироссийские санкции не сработали

Западу надо признать, что введенные за последние одиннадцать лет антироссийские санкции, которые призваны оказать влияние на принимаемые Москвой решения, не сработали. Об этом заявил британский дипломат Ян Прауд в статье для американского журнала Responsible Statecraft.

«За последние одиннадцать лет санкции ни разу не выглядели способными ограничить принимаемые им [президентом России Владимиром Путиным] решения», — считает он.

Дипломат выразил мнение, что предлагать новые способы оказания экономического давления на Россию бесполезно. По его словам, они лишь продлят войну вместо того, чтобы ее остановить.

«Нам следует поставить вопрос о том, как закончить войну, нежели предлагать все те же старые идеи, которые, вне всякого сомнения, ее продлят», — подчеркнул Прауд.

Ранее, 6 января, сообщалось, что администрация уходящего президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена собирается ввести больше санкций в отношении России. Отмечается, что целью Вашингтона станут танкеры, перевозящие нефть, проданную по цене выше 60 долларов за баррель.