Бронегруппу ВСУ заметили на подступах к хутору Бердин

«РВ»: бронегруппа ВСУ движется на хутор Бердин в Курской области

Бронегруппу Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили на подступах к хутору Бердин в Большесолдатском районе Курской области. Об этом в понедельник, 6 января, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» («РВ»).

По информации авторов канала, колонна минимум из шести бронированных машин движется из Черкасского Поречного. Накопление сил противника также фиксируется у Русского Поречного.

Днем ранее, 5 января, Министерство обороны России сообщило о контратаке ВСУ в Курской области. Штурмовая группа противника также планировала добраться до хутора Бердин. Чтобы остановить наступление российских войск, украинская сторона бросила в атаку два танка, машины разграждения и двенадцать боевых бронированных машин с десантом, но была подавлена.