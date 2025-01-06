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13:31, 6 января 2025Россия

Бронегруппу ВСУ заметили на подступах к хутору Бердин

«РВ»: бронегруппа ВСУ движется на хутор Бердин в Курской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бронегруппу Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили на подступах к хутору Бердин в Большесолдатском районе Курской области. Об этом в понедельник, 6 января, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» («РВ»).

По информации авторов канала, колонна минимум из шести бронированных машин движется из Черкасского Поречного. Накопление сил противника также фиксируется у Русского Поречного.

Днем ранее, 5 января, Министерство обороны России сообщило о контратаке ВСУ в Курской области. Штурмовая группа противника также планировала добраться до хутора Бердин. Чтобы остановить наступление российских войск, украинская сторона бросила в атаку два танка, машины разграждения и двенадцать боевых бронированных машин с десантом, но была подавлена.

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