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23:48, 6 января 2025Россия

Четыре человека пострадали при взрыве газа в российском регионе

МЧС: четыре человека пострадали при взрыве газа в Петрозаводске
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

В Петрозаводске в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв газа. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным МЧС России, при взрыве пострадали четыре человека. «В Петрозаводске в квартире 5-этажки обрушилась межкомнатная стена из-за хлопка газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания», — сообщает ведомство.

Отмечается, что двое из пострадавших извлечены сотрудниками МЧС из-под завалов. На месте работают 44 специалиста и девять единиц техники.

Ранее сообщалось, что шесть снегоходов провалились под лед неподалеку от турбазы в Прионежском районе Карелии. «Все спасены. Одиннадцать человек оперативно были доставлены на берег к турбазе», — говорится в сообщении. Отмечается, что никто не получил тяжелых травм.

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