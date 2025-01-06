Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:49, 6 января 2025Мир

Число жертв теракта в Германии увеличилось

Число жертв теракта в Магдебурге увеличилось до шести
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Число жертв теракта 20 декабря 2024 года в немецком Магдебурге увеличилось до шести. Об этом передает Die Welt со ссылкой на DPA.

Как сообщил журналистам представитель прокуратуры Наумбурга, в результате атаки 52-летняя женщина получила несовместимые с жизнью ранения. Пострадавшая ушла из жизни в больнице 6 января.

20 декабря машина на большой скорости врезалась в толпу посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге. Официальный представитель правительства федеральной земли Саксония-Анхальт Маттиас Шуппе назвал произошедшее терактом.

Ранее совершивший нападение на рождественскую ярмарку в Магдебурге объяснил свой поступок. По словам старшего прокурора Хорста Хопенса, «недовольство обращением с беженцами из Саудовской Аравии» могло стать мотивом для совершения теракта.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев ответил на слова Зеленского о презрении к народу России

      По факту избиения гимнасток во Владимире возбудили уголовное дело

      На Украине заявили о вспышке метапневмовируса

      Патриарх Кирилл в Рождественском послании назвал способ попасть в Царство Божие

      Военкор объяснил значение взятия Курахово под контроль российских войск

      Чемпион России по Dota перевел мошенникам 590 тысяч рублей

      Маск заявил о потере цивилизации при одном условии

      Полковник в отставке оценил значение взятия Курахово

      Приемный отец Дани Милохина рассказал о своей работе после отъезда из России

      Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше