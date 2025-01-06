Экс-военный ВСУ признался, что пощадил российского военнослужащего

Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) и боец добровольческого отряда имени Максима Кривоноса с позывным «Якудза» рассказал об отказе убивать российского солдата. Об этом он сообщил РИА Новости.

«У меня была возможность несколько раз убить бойца противника, я этого не сделал, вот не хотел я убивать человека, вот есть у меня такое. Я не настроен был убивать, потому что я — преподаватель, меня учили людей учить, а не убивать», — признался он.

По его словам, его мобилизовали в ВСУ против его воли, а его позиция стала одной из причин, что его перевели из военнопленных в состав добровольческого отряда. «Якудза» добавил, что все люди хотят жить, «особенно те, кто еще не успел себя реализовать, семью создать».

Ранее сообщалось, что польский инструктор на курсах танкистов ВСУ призывал убивать русских. «На парах первое, что мы услышали, это "мы вас обучаем только потому, что вы убьете тех русских, которых не придется убивать нам"», — сказал бывший украинский военнослужащий.