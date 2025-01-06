Экс-замглавы МИД Молдавии предрек скорую эскалацию в Приднестровье

Экс-замглавы МИД Молдавии Осталеп предрек эскалацию в Приднестровье в феврале

Энергетический кризис еще больше обострил отношения между Молдавией и Приднестровьем, поэтому эскалация конфликта возможна уже в феврале 2025 года, предрек экс-замглавы МИД Молдавии Валерий Осталеп. Как утверждает эксперт, в Кишиневе царит «абсолютно неадекватное поведение», слова Осталепа приводит РИА Новости.

«Та истерика, о которой я вас заранее предупреждаю, может включать, в том числе, в феврале этого года и "шизофрению" по поводу событий в этом регионе. Эскалация однозначно возможна», — высказался он.

Как считает Осталеп, диалог между Молдавией и Приднестровьем по решению газового и энергетического кризиса маловероятен. Однако он может стать дополнительным поводом для ухудшения ситуации, которая грозит еще обостриться еще сильнее в свете грядущих в Молдавии парламентских выборов, отметил эксперт.

Ранее вице-премьер Молдавии Олег Серебрян заявил, что энергетический кризис может способствовать «реинтеграции» Приднестровья. По его мнению, «очевидно, что увеличение зависимости Приднестровья от Кишинева способствует приближению реинтеграции», идеи о которой в последние годы якобы активнее поддерживаются в Тирасполе в рамках «позитивного изменения восприятия Кишинева».