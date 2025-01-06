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21:59, 6 января 2025Мир

Эрдоган пообещал предотвратить распад Сирии «необходимыми шагами»

Президент Эрдоган: Турция предотвратит распад Сирии «необходимыми шагами»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВыборы в Турции
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Pilar Olivares / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал предотвратить распад Сирии. Об этом сообщает Haber Turk.

По словам политика, в истории Сирии началась новая эра. «Мы видим, что новая сирийская администрация пытается построить Сирию на основе территориальной целостности и единства страны и полна решимости сделать это», — заявил глава Турции. Он добавил, что это отвечает интересам Анкары.

Эрдоган добавил, что Турция не согласится на распад Сирии. «Если мы увидим риск разрушения единой структуры в этой стране, то быстро предпримем необходимые шаги», — подчеркнул президент.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поставил курдских боевиков в Сирии перед выбором. Он заявил, что курдские боевики в Сирии либо сложат оружие, либо будут похоронены. Он добавил, что часть сирийских беженцев, которых принимает Турция, начинает возвращаться.

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