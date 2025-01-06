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21:23, 6 января 2025Мир

Еврокомиссия отменила встречу по газу из-за Украины

Правительство Словакии: ЕК отменила встречу по газу из-за отсутствия Украины
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Еврокомиссия отменила встречу по транзиту газа через Украину из-за отсутствия украинской делегации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию правительства Словакии.

Главной темой переговоров была объявлена остановка Украиной транзита газа в Словакию. Уточняется, что Еврокомиссия подбирает другую дату для переноса.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил сократить помощь украинским беженцам в качестве ответа на прекращение Украиной транзита газа из России.

По его словам, Братислава не может не отреагировать на «саботаж государственных финансов Словакии и финансовый ущерб Европейскому союзу» со стороны Киева.

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