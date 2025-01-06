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13:30, 6 января 2025Мир

Французские фермеры заблокировали трассу под Парижем

BFMTV: французские фермеры заблокировали трассу, ведущую к границе с Испанией
Семен Александров (редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Французские фермеры заблокировали под Парижем трассу, ведущую к границе с Испанией. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Профсоюз аграриев «Сельская координация» призвал фермеров заблокировать Париж и потребовал встречи с премьер-министром Франсуа Байру и министром сельского хозяйства Анни Женевар.

«Фермеры из "Сельской координации" заблокировали дорогу № 10 в районе коммуны Ле-Перрэ-ан-Ивелин», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее несколько тысяч польских фермеров вышли на акцию протеста перед зданием представительства Европейской комиссии (ЕК) в Варшаве. Представители аграрного сектора выступают против председательства Польши в Европейском союзе, которое продлится до середины 2025 года.

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