Глава МИД Франции высказался об отказе лидеров Сирии пожать руку Бербок

Глава МИД Франции Барро прокомментировал отказ властей Сирии пожать руку Бербок

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро прокомментировал отказ представителей новых властей Сирии пожать руку министру иностранных дел Германии Анналене Бербок. Об этом он высказался в интервью RTL.

Барро отметил, что ему бы хотелось, чтобы сирийские лидеры поступили иначе. При этом он подчеркнул, что цель их совместной поездки в страну заключалась в другом.

По его словам, он приехал в Дамаск, чтобы защитить французов от угроз, связанных с находящимися в Сирии боевиками ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) и рисками распространения арсенала оружия бывшего президента республики Башара Асада.

«Мы говорим с переходной властью, чтобы дать им очень четкие и очень жесткие сигналы о наших ожиданиях в плане политического перехода, чтобы Сирия могла восстановиться», — заявил Барро.

Ранее Бербок назвала ожидаемым поступок представителей новой администрации Сирии.