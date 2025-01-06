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08:23, 6 января 2025Мир

Глава МИД Франции высказался об отказе лидеров Сирии пожать руку Бербок

Глава МИД Франции Барро прокомментировал отказ властей Сирии пожать руку Бербок
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро прокомментировал отказ представителей новых властей Сирии пожать руку министру иностранных дел Германии Анналене Бербок. Об этом он высказался в интервью RTL.

Барро отметил, что ему бы хотелось, чтобы сирийские лидеры поступили иначе. При этом он подчеркнул, что цель их совместной поездки в страну заключалась в другом.

По его словам, он приехал в Дамаск, чтобы защитить французов от угроз, связанных с находящимися в Сирии боевиками ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) и рисками распространения арсенала оружия бывшего президента республики Башара Асада.

«Мы говорим с переходной властью, чтобы дать им очень четкие и очень жесткие сигналы о наших ожиданиях в плане политического перехода, чтобы Сирия могла восстановиться», — заявил Барро.

Ранее Бербок назвала ожидаемым поступок представителей новой администрации Сирии.

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