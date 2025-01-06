Главу таможни на Украине заподозрили в недостоверности декларации о доходах

Главу таможни на Украине обвинили в недостоверности декларации о доходах

Исполняющего обязанности главы Государственной таможенной службы Украины Сергея Звягинцева заподозрили в недостоверности декларации о доходах. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины заподозрила Звягинцева во внесении недостоверных данных в декларацию о доходах, в частности в укрывательстве имущества стоимостью более 100 тысяч долларов.

Ранее Госбюро расследований Украины заподозрило ведущего инженера одного из госпредприятий страны в том, что он за взятки подделал документы или трудоустроил на критически важные предприятия 454 военнообязанных мужчин. В сообщении отмечается, что действия инженера позволили мужчинам уклониться от мобилизации.