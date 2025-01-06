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21:49, 6 января 2025Бывший СССР

Главу таможни на Украине заподозрили в недостоверности декларации о доходах

Главу таможни на Украине обвинили в недостоверности декларации о доходах
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Исполняющего обязанности главы Государственной таможенной службы Украины Сергея Звягинцева заподозрили в недостоверности декларации о доходах. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины заподозрила Звягинцева во внесении недостоверных данных в декларацию о доходах, в частности в укрывательстве имущества стоимостью более 100 тысяч долларов.

Ранее Госбюро расследований Украины заподозрило ведущего инженера одного из госпредприятий страны в том, что он за взятки подделал документы или трудоустроил на критически важные предприятия 454 военнообязанных мужчин. В сообщении отмечается, что действия инженера позволили мужчинам уклониться от мобилизации.

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