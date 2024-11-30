Украинского инженера заподозрили в подделке броней от мобилизации

Украинского ведущего инженера заподозрили в подделке броней от мобилизации

Госбюро расследований Украины заподозрило ведущего инженера одного из госпредприятий страны в том, что он за взятки подделал документы или трудоустроил на критически важные предприятия 454 военнообязанных мужчин. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что действия инженера позволили мужчинам уклониться от мобилизации. «Были подделаны документы в отношении работников 12 предприятий, в целом по 454 гражданам», — сказано в заявлении Госбюро.

Известно, что подозреваемый фальсифицировал документы насчет принадлежности того или иного предприятия к категории критически важного, а также по бронированию их работников. За свои услуги он просил оплату от 200 до двух тысяч долларов.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена оказывает давление на Украину, чтобы снизить возрастной порог призыва до 18 лет для быстрого увеличения численности украинской армии. По словам источника в Белом доме, Киеву в данный момент требуется больше человеческих ресурсов для участия в конфликте.