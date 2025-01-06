ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Никитовский район Горловки в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило управление по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.

Уточняется, что сброс на Никитовский район города был зафиксирован в 03:20.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка.

В декабре украинские войска использовали «натовский» кассетный боеприпас при обстреле гостиницы в Горловке. Судя по фрагментам и осколкам, обнаруженным на месте обстрела, ВСУ использовали артиллерию калибра 155 миллиметров с кассетной боевой частью. В результате атаки был поврежден фасад здания гостиницы «Стирол» и многоквартирных домов, расположенных неподалеку, полностью сгорела гражданская машина.