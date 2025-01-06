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01:17, 6 января 2025Мир

Харрис сертифицирует победу Трампа

Конгресс США проведет процедуру подсчета результатов выборов президента
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Shawn Thew / Consolidated News Photos / Global Look Press

Конгресс США в понедельник, 6 января, проведет формальную процедуру подсчета результатов выборов президента страны и признает победу Дональда Трампа на них. Об этом сообщает РИА Новости.

Утверждается, что действующая вице-президент США Камала Харрис, потерпевшая поражение на выборах, будет председательствовать над этим процессом. В ходе совместного заседания палаты представителей и сената итоги голосования будут подсчитаны и сертифицированы.

После проведения этой процедуры Трамп и новый вице-президент Джей Ди Вэнс будут иметь право приступить к своим обязанностям. Инаугурация нового президента США пройдет 20 января.

Ранее стало известно, что Трамп после победы на выборах получил от доноров рекордную сумму пожертвований в 200 миллионов долларов. Свои взносы перечислили компании Pfizer, Amazon, OpenAI и ряд криптокомпаний. Собранные средства будут направлены на организацию инаугурации Трампа.

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