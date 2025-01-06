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00:33, 6 января 2025Культура

Известный поэт-песенник погиб в зоне СВО

Поэт-песенник Олег Гегельский погиб в зоне СВО
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Sebbi Strauch / Unsplash

Известный российский поэт-песенник Олег Гегельский погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом RT сообщила его жена Полина Гегельская.

Бойца не стало 3 декабря 2024 года. Супруга Гегельского рассказала, что во время выполнения боевых задач он попал под артобстрел и получил смертельное ранение.

Гегельский был членом Союза писателей и Русского географического общества, ветераном боевых действий, инструктором по выживанию. Он сочинил более ста стихотворений, ставшими песенными текстами — их исполняют Николай Носков, Анжелика Варум, Лариса Долина, Валерий Леонтьев и другие звезды российской эстрады.

Ранее заслуженный артист Башкирии Раиль Ханов погиб в зоне СВО. Известно, что российский артист отправился на спецоперацию по мобилизации в сентябре 2022 года.

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