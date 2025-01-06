Китай заменил для России мандарины из Марокко

Руспродсоюз: Китай заменил для России марокканские мандарины, но не турецкие

В 2024 году мандарины их Китая смогли заменить для России марокканские, но не турецкие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Руспродсоюза».

Утверждается, что в первые девять месяцев прошлого года в Россию ввезли 320 тысяч тонн мандаринов. Самую большую долю заняли мандарины из Турции (126 тысяч тонн, 36 процентов), следом идут ЮАР (58 тысяч тонн, 17 процентов), Египет (52 тысячи тонн, 15 процентов), Китай (37 тысяч тонн, 11 процентов) и Абхазия (27 тысяч тонн, восемь процентов).

Также в десятку крупнейших поставщиков вошли Марокко, Грузия, Аргентина, Пакистан и Израиль. При этом импорт мандаринов из Турции и Марокко упал на 18 и 23 процента соответственно. В то же время прирост закупок фрукта из Китая вырос в три раза, что помогло компенсировать сокращение поставок марокканских мандаринов.

Ранее стало известно, что Китай за 11 месяцев 2024 года импортировал в 2,9 раза больше пшеницы из РФ, чем за тот же период годом ранее. Также увеличились (в 1,9 раза, до 167,8 миллиона долларов) и поставки в Китай отечественного ячменя.