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11:30, 6 января 2025Россия

Командир «Ахмата» рассказал об успехах ВС России на суджанском направлении за сутки

Алаудинов: ВС России уничтожили всю технику противника на суджанском направлении
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России уничтожили всю технику противника на суджанском направлении за последние сутки. Итоги сражений в приграничном районе подвел в своем Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его словам, вражеская техника была сожжена, а большая часть солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном направлении сдалась. Он также добавил, что часть войск противника остается заблокированной.

«Это не конец. Сейчас мы на другом направлении фиксируем скопление техники противника. И понимаем, что он будет пытаться ударить по этому направлению», — заметил военный, подчеркнув, что не будет говорить, о каком именно направлении идет речь.

Он поблагодарил тех, кто продолжает поддерживать бойцов специальной военной операции (СВО) и добавил, что люди, распространяющие недостоверную информацию о ходе боевых действий, получат по заслугам.

Ранее российские военные полностью взяли под контроль Курахово в ДНР. В ходе сражения за крупный город на донецком направлении противник потерял около 80 процентов личного состава.

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