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19:10, 6 января 2025Экономика

Курс гривны к доллару поднялся до исторического максимума

Нацбанк Украины поднял курс гривны к доллару до исторического максимума
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Национальный банк Украины (НБУ) поднял курс гривны к доллару до исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные на сайте украинского Нацбанка.

Курс гривны к доллару поднялся до исторического максимума после обновления НБУ курса по состоянию на 7 января. Официальный курс на 6 января был установлен на уровне 42,088 гривны (92,5 рубля) за доллар, на 7 января – 42,195 гривны (92,8 рубля).

Ранее НБУ установил исторический рекорд по продаже доллара из резервов. Украинский регулятор продал на валютном рынке 5,3 миллиарда долларов из золотовалютных резервов.

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