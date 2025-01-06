Курс гривны к доллару поднялся до исторического максимума

Нацбанк Украины поднял курс гривны к доллару до исторического максимума

Национальный банк Украины (НБУ) поднял курс гривны к доллару до исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные на сайте украинского Нацбанка.

Курс гривны к доллару поднялся до исторического максимума после обновления НБУ курса по состоянию на 7 января. Официальный курс на 6 января был установлен на уровне 42,088 гривны (92,5 рубля) за доллар, на 7 января – 42,195 гривны (92,8 рубля).

Ранее НБУ установил исторический рекорд по продаже доллара из резервов. Украинский регулятор продал на валютном рынке 5,3 миллиарда долларов из золотовалютных резервов.