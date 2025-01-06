Макрон: Украина должна вести реалистичные дискуссии по территориальным вопросам

Украина в процессе урегулирования конфликта должна вести реалистичные дискуссии по территориальным вопросам. На это Киеву указал президент Франции Эммануэль Макрон, выступление которого доступно на странице Елисейского дворца в соцсети X.

«Украине придется вести реалистичные дискуссии по территориальным вопросам. Исключительно Украина может обсуждать эти вопросы для урегулирования конфликта», — сказал французский лидер.

Он также подчеркнул, что процесс урегулирования конфликта не может быть простым. По его словам, не может быть мирных инициатив по Украине без участия Украины, а также не может быть обеспечена европейская безопасность без участия Европы.

Ранее подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что у России есть ключевое преимущество в ходе возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он пояснил, что России вообще не обязательно завершать украинский конфликт переговорами, потому что Москва в состоянии достичь урегулирования исключительно военным путем.