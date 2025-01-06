Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:05, 6 января 2025Мир

В США заявили о ключевом преимуществе России в переговорах по Украине

В США заявили, что Россия может достичь урегулирования на Украине военным путем
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

У России есть ключевое преимущество в ходе возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в интервью Wion.

«Вот горькая правда: не имеет значения, если в переговорах будет участвовать Дональд Трамп или кто-либо другой, поскольку у Владимира Путина есть ключевое преимущество в этом процессе», — посетовал он.

Эксперт пояснил, что России вообще не обязательно завершать украинский конфликт переговорами, потому что Москва в состоянии достичь урегулирования исключительно военным путем.

Ранее издание 19fortyfive в своем материале заявило, что США не должны вмешиваться в украинский конфликт, поскольку это противоречит интересам Вашингтона. Отмечается, что украинский конфликт важен только для Европы, поэтому Штаты должны полностью переложить на страны континента всю ответственность за поддержку Киева, если мир не наступит.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Трагедии можно было бы избежать». Президент Азербайджана назвал способ предотвратить крушение самолета под Актау

      Российский турист пропал на Гоа при странных обстоятельствах

      Акции российских фармкомпаний взлетели на фоне вспышки метапневмовируса в Китае

      В Белоруссии опровергли слова Зеленского об извинениях со стороны Лукашенко

      На Западе указали на быстрое снижение запасов газа в Европе

      В Государственной Думе сочли Зеленского предателем единого русского народа

      МИД Ирана раскрыл детали договора с Россией

      Минобороны рассказало о поражении ВСУ в курском приграничье

      В Курской области сбили украинскую ракету

      Бывший тренер сборной России оценил слова сравнившего журналистов с фашистами Ротенберга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше