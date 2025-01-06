В США заявили о ключевом преимуществе России в переговорах по Украине

В США заявили, что Россия может достичь урегулирования на Украине военным путем

У России есть ключевое преимущество в ходе возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в интервью Wion.

«Вот горькая правда: не имеет значения, если в переговорах будет участвовать Дональд Трамп или кто-либо другой, поскольку у Владимира Путина есть ключевое преимущество в этом процессе», — посетовал он.

Эксперт пояснил, что России вообще не обязательно завершать украинский конфликт переговорами, потому что Москва в состоянии достичь урегулирования исключительно военным путем.

Ранее издание 19fortyfive в своем материале заявило, что США не должны вмешиваться в украинский конфликт, поскольку это противоречит интересам Вашингтона. Отмечается, что украинский конфликт важен только для Европы, поэтому Штаты должны полностью переложить на страны континента всю ответственность за поддержку Киева, если мир не наступит.