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16:28, 6 января 2025Мир

Макрон заявил о приближении к точке невозврата в вопросе Ирана

Макрон: ядерная программа Ирана приближается к точке невозврата
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Ядерная программа Ирана приближается к точке невозврата. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Reuters.

«Ускорение ядерной программы [Ирана] очень приближает нас к критической точке», — подчеркнул французский лидер.

Макрон заявил в своем обращении к французским послам о приближении к точке невозврата в вопросе иранских ядерных технологий. Политик назвал Тегеран главным стратегическим вызовом и вызовом безопасности для Франции, Европы, Ближнего Востока и далеко за его пределами. Он добавил, что вопрос ядерной программы Ирана станет приоритетным в диалоге с администрацией избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен впервые допустил возобновление диалога с Ираном по ядерной программе. По его мнению, существует перспектива возобновления переговоров.

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