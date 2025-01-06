Макрон заявил о приближении к точке невозврата в вопросе Ирана

Макрон: ядерная программа Ирана приближается к точке невозврата

Ядерная программа Ирана приближается к точке невозврата. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Reuters.

«Ускорение ядерной программы [Ирана] очень приближает нас к критической точке», — подчеркнул французский лидер.

Макрон заявил в своем обращении к французским послам о приближении к точке невозврата в вопросе иранских ядерных технологий. Политик назвал Тегеран главным стратегическим вызовом и вызовом безопасности для Франции, Европы, Ближнего Востока и далеко за его пределами. Он добавил, что вопрос ядерной программы Ирана станет приоритетным в диалоге с администрацией избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен впервые допустил возобновление диалога с Ираном по ядерной программе. По его мнению, существует перспектива возобновления переговоров.