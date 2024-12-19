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01:07, 19 декабря 2024Мир

В США впервые допустили возобновление диалога с Ираном по ядерной программе

Блинкен: возможность возобновить диалог с Ираном по ядерной программе существует
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Andrew Harnik / Pool / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен впервые допустил возобновление диалога с Ираном по ядерной программе. Об этом он заявил в ходе выступления в Совете по международным отношениям.

По его мнению, существует перспектива возобновления переговоров. Однако Блинкен подчеркнул, что все «зависит от того, что выберет Иран и решит ли он включиться в этот процесс». При этом глава Госдепа отметил, что дальнейшее решение по данному вопросу и взаимодействию с Тегераном будет принимать будущая администрация во главе с избранным президентом США Дональдом Трампом.

В ноябре Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи анонсировал возобновление переговоров о возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) 2015 года по иранской ядерной программе.

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