Иран анонсировал возобновление переговоров с Европой по ядерной сделке

МИД Ирана анонсировал возобновление переговоров с Европой по ядерной сделке

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в эфире гостелерадиокомпании анонсировал возобновление переговоров о возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) 2015 года по иранской ядерной программе. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас на уровне европейских стран высказывается интерес в возобновлении переговоров. Мы, вероятно, уже скоро к ним приступим», — сказал глава ведомства.

В сентября Дональд Трамп заявил о желании заключить ядерную сделку с Ираном в случае победы на выборах.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — СВПД, подразумевающий снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы. В 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из СВДП и восстановлении санкций против Тегерана.