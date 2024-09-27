Трамп заявил о желании заключить ядерную сделку с Ираном в случае победы

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил о желании заключить ядерную сделку с Ираном в случае победы на выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я бы сделал это. Мы должны заключить сделку, потому что последствия невозможны»", — заявил бывший американский лидер.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) могут возобновить переговоры по «ядерной сделке» на основании старой формулы «доверие в обмен на снятие санкций».

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — СВПД, подразумевающий снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы. В 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из СВДП и восстановлении санкций против Тегерана.