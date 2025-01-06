Маск заявил о потере цивилизации при одном условии

Цивилизация была бы потеряна, если бы избранный президент США Дональд Трамп не победил на выборах главы государства. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети X.
«Если бы на этих выборах не победил Трамп, цивилизация была бы потеряна», — написал бизнесмен.
Ранее Маск обвинил администрацию президента США Джо Байдена в государственной измене. Таким образом он прокомментировал публикацию пользователя X, который написал, что власти намеренно открыли границы для мигрантов, при этом распродав материалы для строительства стены на границе с Мексикой за пять долларов и демонтировав заграждения с проволокой на пограничных участках.