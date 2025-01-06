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12:52, 6 января 2025Мир

Маск заявил о потере цивилизации при одном условии

Илон Маск: цивилизация была бы потеряна, если бы Трамп не победил на выборах
Семен Александров (редактор)

Фото: Steve Helber / AP

Цивилизация была бы потеряна, если бы избранный президент США Дональд Трамп не победил на выборах главы государства. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети X.

«Если бы на этих выборах не победил Трамп, цивилизация была бы потеряна», — написал бизнесмен.

Ранее Маск обвинил администрацию президента США Джо Байдена в государственной измене. Таким образом он прокомментировал публикацию пользователя X, который написал, что власти намеренно открыли границы для мигрантов, при этом распродав материалы для строительства стены на границе с Мексикой за пять долларов и демонтировав заграждения с проволокой на пограничных участках.

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