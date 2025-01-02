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06:41, 2 января 2025Мир

Маск обвинил Байдена в госизмене

Маск назвал госизменой продажу США материалов для стены на границе с Мексикой
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Reuters

Американский предприниматель Илон Маск обвинил администрацию президента США Джо Байдена в государственной измене. Об этом он написал в социальной сети X.

Маск раскритиковал решение Байдена о продаже материалов для стены на границе с Мексикой. «Сто процентов государственная измена», — подчеркнул он.

Таким образом предприниматель прокомментировал публикацию пользователя X, который написал, что американские власти намеренно открыли границы для мигрантов, при этом распродав материалы для строительства стены на границе с Мексикой за пять долларов и демонтировав заграждения с проволокой на пограничных участках.

Осенью 2023 года стало известно, что Мексика отклонила план США по строительству новой стены на границе. «Мы верим в мосты, а не в стены», — подчеркнула тогда министр иностранных дел Мексики Алисия Барсена.

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