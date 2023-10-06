Мексика отклонила план США по строительству новой стены на границе
Мексика отклонила план США по строительству новой стены на границе после переговоров с американскими официальными лицами. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Мы верим в мосты, а не в стены», — цитирует издание министра иностранных дел Мексики Алисию Барсену.
Как отмечает агентство, еще до встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и министром внутренней безопасности США Алехандро Майоркасом президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал планы по строительству стен «шагом назад».
Желание США построить новый участок границы вызван ростом потока нелегальных мигрантов в страну. В частности, федеральное правительство заявляло, что планирует возведение пограничной стены в округе Старр штата Техас.
Ранее бывший президент США обвинил нынешнего американского лидера Джо Байдена во «вторжении» в США мигрантов и террористов.
Политик раскритиковал нынешнего главу Белого дома за действующую миграционную политику и отказ строить стену на границе с Мексикой до «срочной необходимости».