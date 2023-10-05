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13:36, 5 октября 2023Мир

Трамп раскритиковал Байдена за отказ строить стену на границе

Трамп обвинил Байдена в бесконтрольном въезде в США мигрантов и террористов

Фото: Caitlin Ochs / Shutterstock / Fotodom

Бывший президент США обвинил нынешнего американского лидера Джо Байдена во «вторжении» в США мигрантов и террористов. Об этом сообщает Fox News.

Политик раскритиковал нынешнего главу Белого дома за действующую миграционную политику и отказ строить стену на границе с Мексикой до «срочной необходимости». «Что он собирается делать с 15 миллионами человек из тюрем, психиатрических лечебниц, сумасшедших домов и террористов, которые уже пришли в нашу страну?» — возмутился Трамп.

Экс-президент призвал Байдена восстановить программу «Оставайся в Мексике» и действие положения закона, запрещавшего въезд в страну по санитарным соображениям.

Ранее Верховный суд США не стал запрещать бывшему президенту Дональду Трампу участвовать в выборах как «мятежнику». Иск против Трампа в нескольких штатах подал республиканец Джон Кастро. По его мнению, бывшего президента нельзя допускать к работе на выборных должностях, так как Конституция США запрещает занимать эти позиции «бунтовщикам и мятежникам».

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    Виктория Кондратьева
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