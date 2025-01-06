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18:00, 6 января 2025Россия

Минобороны раскрыло значение взятия Курахово для защиты Донецка

МО: контроль ВС России над Курахово лишил ВСУ возможности обстреливать Донецк
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Social Media / Reuters

Минобороны России раскрыло значение взятия города Курахово для защиты Донецка. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале оборонного ведомства.

Контроль над данным населенным пунктом, являющимся важным логистическим узлом, сильно затруднил тыловое и техническое обеспечение группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Таким образом, указали в министерстве, Киев лишился обстреливать из артиллерийских систем мирное население Донецка.

6 января Минобороны России объявило о полном контроле над Курахово. В ходе битвы за город украинские войска лишились около 80 процентов личного состава. Потери противника составили более 12 тысяч бойцов и примерно 3 тысячи единиц военной техники и вооружения.

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