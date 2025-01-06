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12:15, 6 января 2025Россия

Минобороны России объяснило важность взятия Курахово

Минобороны России: взятие Курахово ускорит темпы освобождения территории ДНР
Семен Александров (редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Взятие под контроль Курахово позволит увеличить темпы освобождения территории Донецкой народной республики (ДНР). Важность взятия населенного пункта объяснило Минобороны России в Telegram-канале.

«После взятия Курахово российские войска вышли на оперативный простор. Это позволит нарастить темпы освобождения территории», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что установление контроля над важным логистическим узлом существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении.

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