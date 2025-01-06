Минобороны России объяснило важность взятия Курахово

Минобороны России: взятие Курахово ускорит темпы освобождения территории ДНР

Взятие под контроль Курахово позволит увеличить темпы освобождения территории Донецкой народной республики (ДНР). Важность взятия населенного пункта объяснило Минобороны России в Telegram-канале.

«После взятия Курахово российские войска вышли на оперативный простор. Это позволит нарастить темпы освобождения территории», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что установление контроля над важным логистическим узлом существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении.