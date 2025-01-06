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09:27, 6 января 2025Бывший СССР

На Украине захотели продлить срок добровольного возвращения на службу после самоволки

Верещук: срок для добровольного возвращения на службу после СЗЧ могут продлить

Фото: Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/ Reuters

Власти Украины захотели продлить срок добровольного возвращения на службу после СЗЧ (самовольного оставления части — прим. «Ленты.ру»). Об этом в своем Telegram-канале написала заместитель руководителя Офиса президента страны Ирина Верещук.

Она напомнила, что 1 января 2025 года истек срок для добровольного возвращения после самоволки. Сейчас его продление обсуждают с оборонным комитетом Верховной Рады, отметила Верещук. По ее словам, также появилась идея о поощрении рекрутеров из боевых подразделений, которым удалось вернуть дезертира в часть.

Ранее советник директора Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян рассказала, что у ушедших в СЗЧ есть месяц, до 1 января, чтобы вернуться в часть. После возвращения им возобновят денежные выплаты, а также льготы и социальные гарантии, говорила она.

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