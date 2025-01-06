На Западе предупредили о наступлении опасных двух недель из-за Украины

Профессор Дизен: ближайшие две недели станут очень опасными из-за Украины

Ближайшие две недели могут быть очень опасными из-за поступков Украины. Об этом предупредил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире телеканала Wion.

Он отметил, что Киев нацелен на продолжение боевых действий, что подтверждает его решение ударить ракетами ATACMS по России, а также попытка контратаки в Курской области. По словам эксперта, таким образом украинские власти хотят усложнить мирные усилия избранного президента США Дональда Трампа.

«Он (глава Украины Владимир Зеленский — прим. "Ленты.ру") все еще хочет продолжить войну, (...) потому что он сохраняет пессимизм к миру. Это очень опасное время», — заключил Дизен.

В воскресенье, 5 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались провести масштабную контратаку в Курской области. Украинская штурмовая группа выдвинулась в сторону хутора Бердин.