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21:01, 6 января 2025Мир

На Западе указали на низкий моральный дух ВСУ

Берлетик: контратака в Курской области подтвердила низкий моральный дух ВСУ
Семен Александров (редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Контратака Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области свидетельствует об упадке морального духа украинских военных. На это указал бывший американский морпех Брайан Берлетик на странице в соцсети Х.

«Повторение неудачного политического трюка с использованием людей и техники, которых у Украины нет, — это симптом низкого морального духа», — заявил он.

По его словам, контратака украинских бойцов показала отчаянное желания искусственно поднять моральный дух, а не желание показать, что Украина сильна и мотивирована.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз отметил, что попытки ВСУ в ходе контратак уцепиться за сокращающийся плацдарм в Курской области обойдутся Киеву дорогой ценой и к тому же не имеют стратегической ценности. Он добавил, что из-за решений Зеленского только за последние сутки погибли сотни людей.

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