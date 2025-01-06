Берлетик: контратака в Курской области подтвердила низкий моральный дух ВСУ

Контратака Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области свидетельствует об упадке морального духа украинских военных. На это указал бывший американский морпех Брайан Берлетик на странице в соцсети Х.

«Повторение неудачного политического трюка с использованием людей и техники, которых у Украины нет, — это симптом низкого морального духа», — заявил он.

По его словам, контратака украинских бойцов показала отчаянное желания искусственно поднять моральный дух, а не желание показать, что Украина сильна и мотивирована.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз отметил, что попытки ВСУ в ходе контратак уцепиться за сокращающийся плацдарм в Курской области обойдутся Киеву дорогой ценой и к тому же не имеют стратегической ценности. Он добавил, что из-за решений Зеленского только за последние сутки погибли сотни людей.