Над российским регионом сбили ракету ВСУ

Оперштаб Курской области сообщил об уничтожении над регионом украинской ракеты

Над Курской областью сбили ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил оперативный штаб российского региона в Telegram-канале.

Отмечается, что ракета была уничтожена утром в понедельник, 6 января. Других подробностей не приводится.

В ночь на 6 января над территорией России перехватили 12 украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, больше половины дронов сбиты над территорией Курской области — семь. По два беспилотника уничтожили над Белгородской и Брянской областями, еще один — над Крымом.