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07:47, 6 января 2025Россия

Над российским регионом сбили ракету ВСУ

Оперштаб Курской области сообщил об уничтожении над регионом украинской ракеты
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Над Курской областью сбили ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил оперативный штаб российского региона в Telegram-канале.

Отмечается, что ракета была уничтожена утром в понедельник, 6 января. Других подробностей не приводится.

В ночь на 6 января над территорией России перехватили 12 украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, больше половины дронов сбиты над территорией Курской области — семь. По два беспилотника уничтожили над Белгородской и Брянской областями, еще один — над Крымом.

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