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07:16, 6 января 2025Россия

Над территорией России за ночь сбили 12 беспилотников

Минобороны: над территорией России за ночь силы ПВО сбили 12 беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что больше половины дронов сбиты над территорией Курской области — семь. Кроме того, по два беспилотника уничтожены над Белгородской и Брянской областями, еще один — над Крымом.

Ранее в Курской области объявили ракетную опасность шестой раз за ночь. Ракетную опасность отменили в 6:39.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили в Курской области так называемый воздушный шар-террорист. Летательный аппарат, помимо разведывательной деятельности, мог нести несколько мин.

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