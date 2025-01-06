В российском регионе шестой раз за ночь объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили в Курской области шестой раз за ночь

Ракетную опасность объявили в Курской области. Об этом 6 января сообщил оперативный штаб правительства российского региона в Telegram-канале.

«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — говорится в публикации. Ракетную опасность отменили в 6:39.

До этого ракетную опасность в Курской области уже объявляли пять раз: в 00:32, 01:22, 03:52, 04:07 и 04:54 по московскому времени.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили в Курской области так называемый воздушный шар-террорист. Летательный аппарат, помимо разведывательной деятельности, мог нести несколько мин.