Назван самый эффективный способ сбросить вес после новогодних праздников

Диетолог Кабанов предложил сократить потребление жиров после Нового года

Самым эффективным способом сбросить вес после новогодних праздников будет сокращение потребления насыщенных жиров и добавленного сахара, рассказал «Ленте.ру» диетолог Алексей Кабанов. Он также предложил увеличить потребление растительных белков.

«Лучше всего после обильных новогодних застолий дать своему организму возможность разгрузиться, — сказал диетолог. — Не только во время праздников, но и при формировании ежедневного рациона мы потребляем избыточное количество мясных и молочных продуктов, а также употребляем слишком много добавленного сахара. Такая ситуация только усугубляется во время праздников, когда мы начинаем больше есть мясных закусок, различных блюд из жирного мяса».

Это, как объяснил Кабанов, приводит к повышенному потреблению насыщенных жиров и сахара и как следствие, повышению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения.

«В связи с этим, после праздников важно сократить потребление насыщенных жиров и добавленного сахара, увеличить потребление растительных белков. Замените в своем рационе мясные блюда на рецепты из бобовых, растительного мяса, растительного молока, — посоветовал собеседник «Ленты.ру». — Не забывайте, что до трети калорий необходимо получать из растительной пищи, обогащайте рацион клетчаткой».

Важным условием здорового питания диетолог назвал правильное формирование ежедневного рациона: четверть белков, четверть жиров и две четверти растительной продукции и клетчатки.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк рассказала о неожиданной пользе корицы. По ее словам, пряность помогает нормализовать уровень сахара в крови, поэтому способствует профилактике сахарного диабета.