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05:01, 6 января 2025Забота о себе

Назван самый эффективный способ сбросить вес после новогодних праздников

Диетолог Кабанов предложил сократить потребление жиров после Нового года
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Самым эффективным способом сбросить вес после новогодних праздников будет сокращение потребления насыщенных жиров и добавленного сахара, рассказал «Ленте.ру» диетолог Алексей Кабанов. Он также предложил увеличить потребление растительных белков.

«Лучше всего после обильных новогодних застолий дать своему организму возможность разгрузиться, — сказал диетолог. — Не только во время праздников, но и при формировании ежедневного рациона мы потребляем избыточное количество мясных и молочных продуктов, а также употребляем слишком много добавленного сахара. Такая ситуация только усугубляется во время праздников, когда мы начинаем больше есть мясных закусок, различных блюд из жирного мяса».

Это, как объяснил Кабанов, приводит к повышенному потреблению насыщенных жиров и сахара и как следствие, повышению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения.

«В связи с этим, после праздников важно сократить потребление насыщенных жиров и добавленного сахара, увеличить потребление растительных белков. Замените в своем рационе мясные блюда на рецепты из бобовых, растительного мяса, растительного молока, — посоветовал собеседник «Ленты.ру». — Не забывайте, что до трети калорий необходимо получать из растительной пищи, обогащайте рацион клетчаткой».

Важным условием здорового питания диетолог назвал правильное формирование ежедневного рациона: четверть белков, четверть жиров и две четверти растительной продукции и клетчатки.

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