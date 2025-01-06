Несколько кандидатов на пост президента Абхазии снялись с предвыборной гонки

ЦИК Абхазии: три кандидата на пост президента снялись с предвыборной гонки

Три кандидата на пост президента Абхазии снялись с участия в предстоящих выборах. Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии республики Дмитрий Маршания, передает «Апсныпресс» в своем Telegram-канале.

«Три инициативные группы по выдвижению кандидатов на пост президента Абхазии, Кана Кварчии, Шамиля Адзинбы и Беслана Квицинии, отозвали свои документы», — сообщил глава абхазской ЦИК.

По словам Маршании, избирком Абхазии принял подписные листы от пяти инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты, включая сторонников исполняющего обязанности президента республики Бадры Гунбы и лидера оппозиции Адгура Ардзинбы. Депутат парламента республики Кан Кварчия не сможет принять участие в предвыборной гонке по состоянию здоровья после покушения, Беслан Квициния не дал своего согласия быть кандидатом, а Шамиль Адзинба написал заявление от партии о том, что снимает свою кандидатуру.

Ранее в доме стрелявшего в парламенте Абхазии депутата Адгура Харазии изъяли оружие. Были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие различного образца и калибра, большое количество боеприпасов и взрывчатые вещества с электродетонаторами.