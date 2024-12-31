В доме стрелявшего в парламенте Абхазии депутата изъяли оружие

В доме стрелявшего в парламенте Абхазии депутата Харазии изъяли оружие

В доме стрелявшего в парламенте Абхазии депутата Адгура Харазии изъяли оружие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру.

Следователи из следственного управления Генпрокуратуры Абхазии провели обыск в доме, расположенном в селе Багмаран Гулрыпшского района. Парламентария же подозревают в расправе над коллегой Вахтангом Голандзии и покушении на расправу над другим депутатом Каном Кварчии.

В результате были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие различного образца и калибра, большое количество боеприпасов и взрывчатые вещества с электродетонаторами. Весь арсенал будет отправлен на судебно-баллистическую экспертизу, назначенную экспертно-криминалистическим центром МВД Абхазии.

Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли дом депутата Харазии. Он также является подозреваемым в стрельбе около здания парламента Абхазии. В результате происшествия депутат Вахтанг Голандзия получил несовместимые с жизнью ранения, другой депутат Кан Кварчия был ранен в руку.