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16:49, 24 декабря 2024Бывший СССР

В Абхазии обстреляли дом стрелявшего в парламенте депутата

Неизвестные обстреляли дом стрелявшего в парламенте Абхазии депутата Харазии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «АИАШАРА»

В Сухуми неизвестные обстреляли дом стрелявшего в парламенте Абхазии депутата Адгура Харазии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МВД республики.

«Неизвестные из автомобиля произвели выстрелы по дому Харазии в Сухуме», — рассказал силовик.

Как сообщил собеседник агентства в МВД Абхазии, пострадавших в результате инцидента нет. В настоящий момент вокруг дома выставлено оцепление, проводятся разыскные мероприятия.

Харазия является подозреваемым в стрельбе около здания парламента Абхазии. В результате происшествия депутат Вахтанг Голандзия получил несовместимые с жизнью ранения, другой депутат Кан Кварчия был ранен в руку.

Ранее МВД Абхазии объявило план «Перехват» для поиска Харазии. В его отношении также возбуждено уголовное дело, местоположение политика неизвестно.

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