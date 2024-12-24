В Абхазии обстреляли дом стрелявшего в парламенте депутата

В Сухуми неизвестные обстреляли дом стрелявшего в парламенте Абхазии депутата Адгура Харазии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МВД республики.
«Неизвестные из автомобиля произвели выстрелы по дому Харазии в Сухуме», — рассказал силовик.
Как сообщил собеседник агентства в МВД Абхазии, пострадавших в результате инцидента нет. В настоящий момент вокруг дома выставлено оцепление, проводятся разыскные мероприятия.
Харазия является подозреваемым в стрельбе около здания парламента Абхазии. В результате происшествия депутат Вахтанг Голандзия получил несовместимые с жизнью ранения, другой депутат Кан Кварчия был ранен в руку.
Ранее МВД Абхазии объявило план «Перехват» для поиска Харазии. В его отношении также возбуждено уголовное дело, местоположение политика неизвестно.