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03:38, 6 января 2025Экономика

Одну категорию россиян предупредили о подорожании электричества в 2025 году

Доцент Осянин: дифференциация тарифов на электричество затронет майнеров
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Тарифы на электроэнергию в 2025 году вырастут в большинстве регионов для населения и бизнеса. Об этом россиян в разговоре с агентством «Прайм» предупредил доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин.

Он отметил, что сама схема расчета потребления изменится, напомнив, что с 1 января в регионах России действуют три диапазона потребления электроэнергии. Кроме того, с июля тарифы будут индексированы в среднем на 12 процентов. «Стоимость электроэнергии будет варьироваться от 3,71 до 10,23 рубля за киловатт-час», — уточнил он.

При этом Осянин подчеркнул, что внедрение дифференцированных тарифов повлияет только на тех, кто потребляет электроэнергию значительно больше среднего значения по региону. В частности, это коснется майнеров и затронет тех, кто потребляет электроэнергию в коммерческих целях.

Ранее эксперт в сфере ЖКХ Андрей Фрадкин рассказал, как сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг. По его словам, в этом помогут банальная финансовая грамотность и новые технологии.

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