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18:55, 6 января 2025Бывший СССР

Основатель «Азова» поддержал перемирие с Россией на любых условиях

Основатель «Азова» Билецкий поддержал перемирие с Россией на любых условиях
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В заключении перемирия между Украиной и Россией нет ничего плохого для Киева. Об этом заявил основатель «Азова» (признан террористическим и запрещен в России) и командир Третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Билецкий (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук на ее YouTube-канале.

«Если будет перемирие, ничего катастрофического ровным счетом не произойдет, если мы не впадем в анархию», — заявил комбриг ВСУ.

Билецкий поддержал заключение перемирия на любых условиях, при условии что это поможет модернизировать Украину. По его словам, в случае завершения конфликта на Украине в стране сохраняется риск внутренних конфликтов и претензий на лидерство на основе роли в поддержке ВСУ.

Ранее Билецкий заявил о самой сложной ситуации за все время конфликта. В качестве причин он назвал недостаток личного состава в ВСУ и недостаточный уровень подготовки.

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