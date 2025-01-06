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06:32, 6 января 2025Мир

Папа Римский раскритиковал монахинь с «уксусными лицами»

The Times: папа Римский Франциск раскритиковал монахинь за «уксусные лица»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Папа Римский Франциск призвал группу монахинь из Союза Святой Екатерины Сиенской Миссионерской школы придерживаться дружелюбного ко всем образа жизни. Об этом сообщила газета Sunday Times.

«Иногда в своей жизни я встречал монахинь с уксусным лицом, и это не выглядит дружелюбно», — раскритиковал он представительниц религиозной общины. Понтифик подчеркнул, что суровые лица не помогают привлечь людей, а лишь отталкивают их от веры.

Глава католической церкви также призвал монахинь воздержаться от сплетен. По его мнению, «сплетни убивают, сплетни отравляют».

В 2022 году папа Римский Франциск предупредил священников и монахинь об опасности просмотра порнографии, из «которой исходит дьявол». Он уточнил, что имеет в виду не только сопряженные с насилием ролики, но и «нормальное» порно.

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