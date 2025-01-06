Папа Римский раскритиковал монахинь с «уксусными лицами»

The Times: папа Римский Франциск раскритиковал монахинь за «уксусные лица»

Папа Римский Франциск призвал группу монахинь из Союза Святой Екатерины Сиенской Миссионерской школы придерживаться дружелюбного ко всем образа жизни. Об этом сообщила газета Sunday Times.

«Иногда в своей жизни я встречал монахинь с уксусным лицом, и это не выглядит дружелюбно», — раскритиковал он представительниц религиозной общины. Понтифик подчеркнул, что суровые лица не помогают привлечь людей, а лишь отталкивают их от веры.

Глава католической церкви также призвал монахинь воздержаться от сплетен. По его мнению, «сплетни убивают, сплетни отравляют».

В 2022 году папа Римский Франциск предупредил священников и монахинь об опасности просмотра порнографии, из «которой исходит дьявол». Он уточнил, что имеет в виду не только сопряженные с насилием ролики, но и «нормальное» порно.