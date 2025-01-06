Первый американский город ввел плату за поездки в центр

Нью-Йорк первым из городов США ввел плату за въезд в центр в час-пик

Нью-Йорк стал первым городом США, в котором водители будут платить за проезд по центральным дорогам в час-пик. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Программа была запущена в воскресенье, 5 января. Отмечается, что плата за проезд, известная как плата за пробки, предназначена для сокращения транспортных заторов в густонаселенном городе. Стоимость проезда в самую оживленную часть Манхэттена составит девять долларов. Тариф действует в период с 17:00 до 19:00 в будние дни и с 21:00 до 09:00 в выходные. В нерабочее время плата за проезд для большинства транспортных средств составит 2,25 доллара.

Ранее Нью-Йорк назвали самым дорогим американским городом для тех людей, которые арендуют квартиру в одиночестве. Аналитики пришли к выводу, что в Нью-Йорке те, кто живут одни, в среднем платят в год за жилье на 19,5 тысячи долларов больше, чем пары.