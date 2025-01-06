Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:04, 6 января 2025Бывший СССР

Пленный наемник рассказал о жизни в квартирах граждан в Донбассе

РИА Новости: иностранные наемники живут в брошенных украинцами квартирах
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Иностранные наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), живут в квартирах мирных граждан на подконтрольных Киеву территориях в Донбассе. Об этом рассказал РИА Новости пленный наемник из Польши.

По его словам, иностранцев размещали в частных квартирах, брошенных украинцами. «Потому что там еще остались вещи, было видно, что там, например, жила женщина, мужчина, осталась какая-то одежда», — поделился он. При этом собеседник агентства подчеркнул, что не уверен, получали ли ВСУ согласие на аренду у законных владельцев.

В частности, рассказал польский наемник, он одну ночь провел в Шагени возле польской границы, затем четыре ночи в Тернополе.
Также он вместе с группой жил в поселке Алексеево-Дружковка в Краматорском районе Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ранее беженец из Часова Яра Валерий Дорош рассказал, что польские наемники занимались мародерством. По его словам, поляки «лазили, вскрывали дома».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я искренне презираю народ России». Зеленский дал трехчасовое матерное интервью американскому блогеру

      В Брянской области сбили украинский беспилотник

      Пулеметный завод Дегтярева подал новый иск к Минобороны

      В ЛНР раскрыли число уничтоженных за неделю украинских солдат и наемников

      В российском регионе шестой раз за ночь объявили ракетную опасность

      Папа Римский раскритиковал монахинь с «уксусными лицами»

      В России высказались об ожиданиях от президентства Трампа

      Академики назвали условия для военного разгрома Украины

      В США раскрыли детали двух прощальных речей Байдена

      Пленный наемник рассказал о жизни в квартирах граждан в Донбассе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше