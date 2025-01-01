Беженец из Часова Яра рассказал, что польские наемники занимались мародерством

Польские наемники в Часовом Яре в Донецкой народной республике (ДНР) занимались мародерством. Об этом рассказал беженец из этого города Валерий Дорош, передает РИА Новости.

«Были поляки, тоже лазили, вскрывали дома», — подчеркнул он.

24 декабря в ДНР российские военнослужащие ликвидировали польских наемников во время чаепития. Бойцы застали врасплох поляков в ходе захвата одного из опорных пунктов на кураховском направлении.

Ранее штурмовик группировки войск «Центр» Даниил Мауер при зачистке на красноармейском направлении уничтожил польского наемника, несмотря на полученное в ходе боя огнестрельное ранение.