Штурмовик ВС России уничтожил польского наемника, несмотря на ранение

Штурмовик группировки войск «Центр» Даниил Мауер при зачистке на красноармейском направлении уничтожил польского наемника, несмотря на полученное в ходе боя огнестрельное ранение. Об этом российский военный рассказал РИА Новости.

По его словам, он вступил в бой с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе освобождения населенного пункта Петровка.

«Нарвались на растяжку, мой напарник к сожалению погиб, я получил множественные осколочные ранения правого предплечья, повредило левую кисть и по мне из темноты именно с этого дома, который мы зачищали, начали работать с пулемета», — перечислил он.

Во время перестреклки с украинскими войсками он был ранен в бедро, но продолжил вести огонь.

Ранее ВСУ попытались добить сдавшегося британского наемника.

