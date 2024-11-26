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21:34, 26 ноября 2024Бывший СССР

ВСУ попытались добить сдавшегося британского наемника

Российский военный заявил о попытке ВСУ добить сдавшегося британского наемника
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Командир взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Бах рассказал о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) добить британского наемника, который решил сдаться в плен российским военным на курском направлении. По его словам, для этого они использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и открыли огонь из минометов, сообщает ТАСС.

Российский пехотинец уточнил, что участвовал в захвате опорного пункта противника, в результате которого британский наемник был взят в плен. Он рассказал, что сначала украинские войска попытались обстрелять пленных из минометов, а в тот момент, когда солдата удачи из Великобритании переправляли через реку, ВСУ атаковали отряд российских солдат FPV-дроном, скинув на них осколочный боеприпас.

«Всегда всем рискуем, чтобы вывести, спасти их. Все были в шоке от того, что ВСУ бьют по своим. А британец вообще ошалел. Он понял то, что его хотят просто убить свои же», — заявил военнослужащий.

Ранее британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон рассказал, что у штурмового батальона ВСУ «Арей» нет ни танков, ни БМП, а только бронеавтомобили «Казак». По его словам, раньше он служил в армии Великобритании, а на Украину приехал в качестве инструктора.

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