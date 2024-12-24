РИА: российские штурмовики уничтожили в ДНР польских наемников ВСУ, пивших чай

В Донецкой народной республике (ДНР) российские военнослужащие уничтожили польских наемников во время чаепития. Об этом сообщил командир штурмовой роты горного мотострелкового соединения группировки «Центр» Стефан Сазонов с позывным Кобра в беседе с РИА Новости.

Он рассказал, что российские бойцы застали врасплох поляков в ходе захвата одного из опорных пунктов на кураховском направлении. «Мы подошли к опорному пункту, — он [польский военный] сидел чай пил, и они не успели сработать, мы сказали им: "подымайте руки в гору, сдавайтесь", а они по-русски не соображают"», — поделился собеседник агентства.

Он отметил, что один из поляков захотел сдаться, однако его сослуживец попытался отстреливаться, в результате чего они оба были уничтожены на месте. Сазонов также оценил уровень подготовки иностранных наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, лишь 15-20 процентов из них хорошо подготовлены, а остальные не представляют угрозы.

Ранее стало известно, что наемники ВСУ получают 3,5 тысячи долларов в месяц. При этом украинским военным платят от 20 тысяч гривен [примерно 475 долларов].