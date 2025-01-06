Пленный солдат ВСУ рассказал, что не понимает украинский язык

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Рытиков, сдавшийся российским военным в Донецкой Народной Республике, рассказал, что командование ВСУ заставляет подчиненных разговаривать на украинском языке, который он сам до конца не понимает. Об этом в понедельник, 6 января, сообщает ТАСС.

«Я постоянно разговариваю на русском, у меня были конфликты в моей бригаде [из-за этого]. Я родился с этим языком. Зачем меня заставлять [учиться] украинскому языку? Я некоторые вещи могу сказать, но я их не понимаю до сих пор. А тем более сейчас новые западенские слова», — рассказал он.

По его мнению, украинские власти постоянно промывают мозги жителям бывшей советской республики на предмет того, что им «не нужна Россия».

«Это как? Всю жизнь жили с Россией», — задался риторическим вопросом Рытиков.

Ранее беженец из Часова Яра в ДНР Валерий Дорош рассказал, что в промышленном районе города застряли польские наемники. По его словам, они постоянно публикуют посты, адресованные к киевскому режиму, с просьбой вывести их. Уточняется, что Дорош предоставил видео, на которых видны военнослужащие с украинскими отличительными знаками и слышна иностранная речь. «Говорят: "Помогите нам выйти, выбраться". Пишут на бумажках, ну, пишут по-украински. А разговор, когда вот видео они, бывает, снимают, как их там на комбинате разбивают, и они разговаривают между собой на польском языке», — объяснил он.