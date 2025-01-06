Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:02, 6 января 2025Бывший СССР

Пленный солдат ВСУ признался в незнании украинского языка и «новых западенских слов»

Пленный солдат ВСУ рассказал, что не понимает украинский язык
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Минобороны РФ/ ТАСС

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Рытиков, сдавшийся российским военным в Донецкой Народной Республике, рассказал, что командование ВСУ заставляет подчиненных разговаривать на украинском языке, который он сам до конца не понимает. Об этом в понедельник, 6 января, сообщает ТАСС.

«Я постоянно разговариваю на русском, у меня были конфликты в моей бригаде [из-за этого]. Я родился с этим языком. Зачем меня заставлять [учиться] украинскому языку? Я некоторые вещи могу сказать, но я их не понимаю до сих пор. А тем более сейчас новые западенские слова», — рассказал он.

По его мнению, украинские власти постоянно промывают мозги жителям бывшей советской республики на предмет того, что им «не нужна Россия».

«Это как? Всю жизнь жили с Россией», — задался риторическим вопросом Рытиков.

Ранее беженец из Часова Яра в ДНР Валерий Дорош рассказал, что в промышленном районе города застряли польские наемники. По его словам, они постоянно публикуют посты, адресованные к киевскому режиму, с просьбой вывести их. Уточняется, что Дорош предоставил видео, на которых видны военнослужащие с украинскими отличительными знаками и слышна иностранная речь. «Говорят: "Помогите нам выйти, выбраться". Пишут на бумажках, ну, пишут по-украински. А разговор, когда вот видео они, бывает, снимают, как их там на комбинате разбивают, и они разговаривают между собой на польском языке», — объяснил он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      У экс-министра Абызова начали изымать имущество на десятки миллиардов рублей. Чиновник осужден на 12 лет за коррупцию

      Пленный солдат ВСУ признался в незнании украинского языка и «новых западенских слов»

      Росгвардейцы приняли участие в отражении наступления ВСУ в российском регионе

      В РАН заявили о сокращении немецкой помощи Украине

      Суд рассмотрит вопрос об иммунитете фон дер Ляйен против обвинений в коррупции

      Правительство Италии решило доверить SpaceX обеспечение защищенной связи

      На Украине захотели продлить срок добровольного возвращения на службу после самоволки

      Байден грубо высказался в адрес журналистов в Белом доме

      Аферисты в России стали массово присваивать детские выплаты

      Глава МИД Франции высказался об отказе лидеров Сирии пожать руку Бербок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше